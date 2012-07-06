〔欧元债市〕德债期货盘初小涨,美国今日将发布非农就业报告

路透伦敦7月6日电---德国公债期货周五盘初触及三周高点,昨日欧洲央行(ECB)调降利率,但并未暗示今后可能采取什么措施,来抑制二线国家债券面临的抛压.

德债开盘仅小幅走高,市场亦调整仓位,以迎接周五美国非农就业报告优于预期的可能性.