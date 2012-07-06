〔欧元债市〕德债期货盘初小涨,美国今日将发布非农就业报告

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦7月6日电---德国公债期货周五盘初触及三周高点,昨日欧洲央行(ECB)调降利率,但并未暗示今后可能采取什么措施,来抑制二线国家债券面临的抛压.
德债开盘仅小幅走高,市场亦调整仓位,以迎接周五美国非农就业报告优于预期的可能性.
欧洲央行(ECB)周四宣布下调指标利率至0.75%的纪录低位,并下调隔夜存款利率至零水准.[ECB-INT-CMN]
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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