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债券 | 2012年 7月 6日 星期五 14:28 BJT

〔欧元债市〕德债期货盘初小涨,美国今日将发布非农就业报告

路透伦敦7月6日电---德国公债期货周五盘初触及三周高点,昨日欧洲央行(ECB)调降利率,但并未暗示今后可能采取什么措施,来抑制二线国家债券面临的抛压.

德债开盘仅小幅走高,市场亦调整仓位,以迎接周五美国非农就业报告优于预期的可能性.

欧洲央行(ECB)周四宣布下调指标利率至0.75%的纪录低位,并下调隔夜存款利率至零水准.[ECB-INT-CMN]

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