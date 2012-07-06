〔中国股市〕沪综指受降息利好激励收高1%,地产及消费类股领涨大盘

路透北京7月6日电---中国股市沪综指周五受央行年内第二次降息利好激励收高1%,最大受益板块地产股与消费类股领涨.分析人士认为,鉴于基本面仍缺乏支撑,市场对经济前景依然悲观,短线大盘难有作为,预计短期股指仍将围绕2,200点上下震荡.

沪综指.SSEC收报2,223.579点,涨22.226点或1.01%,盘中一度触及六个月低位2,185.522点;本周累计下跌0.08%.今日上海A股成交额放大至706亿元人民币,上交易日为519亿元.

"降息对实体经济有正面影响,也会改变市场预期,2,200点附近已经积累一些利好政策,在这个点位上涨也还是可以理解."华西证券策略分析师曹雪峰表示.

他并认为,市场仍担忧放松政策能否有效刺激经济增长,在成交量没有明显放大之前,围绕2,200点的震荡还会维持一段时间.

受益于降息利好,房地产板块涨幅居前,上证地产指数.SSEP收高3.53%,万科A(000002.SZ)收高3.88%,报9.65元.酿酒，制药等消费类股亦涨势强劲,水井坊(600779.SS)收高8.52%,报29.81元.

另有分析人士指出,隔夜欧美股市对中国降息反应不明显,加之降息时点意味着二季度GDP增幅可能在7.5%附近甚至更低,银行股受非对称降息的打压也抵消了其他部分板块的涨势,都使中国A股市场缺乏高开高走的条件.

中国工商银行(601398.SS)收跌1%至3.91元.

中国央行宣布,自今日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.并自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSB1652324]

沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,478.4点,涨1.38%,成交量为462,401手.(完)

--发稿 宿泱韫/李然; 审校 曾祥进

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