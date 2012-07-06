〔澳洲股市〕收低,市场等待美国非农就业数据

路透悉尼7月6日电---澳洲股市周五收低0.3%,在关键美国就业数据公布前,投资者不愿大举建仓.而且一系列央行降息亦引发市场对全球经济成长的担忧. 矿商和资源类股领跌,因市场担心中国矿产需求放缓,导致铜和其他大宗商品价格下滑.必和必拓(BHP.AX)收低1.0%,力拓(RIO.AX)收低1.5%.