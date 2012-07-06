〔全球金市〕非农就业数据公布前现货金持稳,料连续第二周上涨

路透新加坡7月6日电---周五现货金基本持稳,但可能将录得连续第二周上涨.投资者静待更多的美国就业数据来帮助衡量美国经济体质并提供交易线索.

一些交易商称,周四公布的美国民间就业数据暗示周五的关键非农就业数据也可能强劲,从而冲淡美联储进一步放宽政策的希望,并冲击对大宗商品的偏好.