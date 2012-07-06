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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 15:02 BJT

《汇市简讯》英镑/美元支撑位1.5500保持完好,市场等待美国就业数据

0640GMT

* 英镑/美元从周四所及的一周低位1.5500涨至1.5537.亚洲时段波动区间介于1.5518-1.5534

* 之后的支撑位相继在1.5485(6月28日低点),1.5473(6月14日低点),1.5454

* 今日将有行权价分别在1.5450、1.5600、1.5630的英镑/美元期权到期.1.5623为昨日所及高位

* 阻力位相继在1.5555、1.5574、1.5608

* 1230GMT将迎来美国月度就业数据

(完)

--编译 白云;审校 张若琪

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