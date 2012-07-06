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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 14:56 BJT

《汇市简讯》欧元/美元基调偏空,长线下看近1.2200的50%回档位

0638GMT

* 欧元/美元脱离昨日低点,但基调仍偏空

* 继续看好逢高卖出策略

* 长期目标是0.8366-1.6028的50%回档位,离1.2200很近

* 日线趋势指标向下,但需指出正接近卖超水准

* 若跌破波林格区间下缘线,将引发修正性反弹,之后再展开新的跌势(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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