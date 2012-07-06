〔投行观点〕中国下半年料再有两次降准,时机可能7月和10月--巴克莱

路透北京7月6日电---投资银行巴克莱资本周二报告称,中国降息证实政府不会在关键的换届之年忽视经济增长风险.其维持中国下半年再有两次降存准的预期,其中7月和10月为可能的时间窗口.

报告并称,除增强市场信心和降低融资成本的意图外,此次一年期贷款利率的大幅下调,表明政府向市场释放出更加强烈的政策放松信号,欲尽快刺激信贷和需求.

"央行已经在过去的两周内通过7天/14天逆回购多次注入流动性,但7月份调降存准仍看起来不可避免."其称.

中国央行宣布,自7月6日(周五)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.并自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSB1652324]

报告预计,7月的资金流动性仍将持紧,因当月央票和回购到期量很少,财政存款的季节性上扬,以及可能发生资本流出.

同时,鉴于目前商业银行的贷款操作情况(70%的贷款均以高于基准利率发放),报告认为,银行业选择立即下浮贷款利率的可能性不大.(完)