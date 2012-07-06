〔投行观点〕中国下半年料再有两次降准,时机可能7月和10月--巴克莱

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月6日电---投资银行巴克莱资本周二报告称,中国降息证实政府不会在关键的换届之年忽视经济增长风险.其维持中国下半年再有两次降存准的预期,其中7月和10月为可能的时间窗口.
报告并称,除增强市场信心和降低融资成本的意图外,此次一年期贷款利率的大幅下调,表明政府向市场释放出更加强烈的政策放松信号,欲尽快刺激信贷和需求.
"央行已经在过去的两周内通过7天/14天逆回购多次注入流动性,但7月份调降存准仍看起来不可避免."其称.
中国央行宣布,自7月6日(周五)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.并自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSB1652324]
报告预计,7月的资金流动性仍将持紧,因当月央票和回购到期量很少,财政存款的季节性上扬,以及可能发生资本流出.
同时,鉴于目前商业银行的贷款操作情况(70%的贷款均以高于基准利率发放),报告认为,银行业选择立即下浮贷款利率的可能性不大.(完)
--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。