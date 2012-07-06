〔中国票据市场〕转贴利率本周明显回落,资金价格变化将左右降息后走势

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海7月6日电---中国票据市场转贴利率本周明显回落,主因进入下半年银行信贷规模压力缓和.不过因与同期shibor等资金成本差距渐小,市场对央行降息举措反应则相对谨慎.下周还需继续观望资金市场变化情况.
中国央行自周五起不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%.这是一个月内中国央行第二次降息动作,同时将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSH0109611]
华东一银行交易员称,降息消息出台前,本周转贴利率已明显下行,目前六个月的银行承兑汇票成交价格在年息4.5%左右.随着转贴利率和资金成本差距的缩窄,降息并未进一步激发票据市场热情,暂时观望情绪较重.
"问题是资金成本没怎么下来,现在还是先观察.下周如果资金价格能往下,(转贴利率)还是能往下走."该交易员表示.
央行宣布降息后,银行间资金市场较短期限质押式回购利率普降,其中七天期CN7DRP=CFXS加权利率跌逾50基点(bp)至3.5%附近;不过作为票据业务资金成本参考的shiborSHIBOR=六个月品种SHICNY6MD=今日仅小跌3.5bp至4.3434%.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
---------------------------------------------------------
周五 4.7539/4.5255 5.0105/4.7300 6.0000/5.4204
上周五 4.6627/4.4434 4.9006/4.6709 6.0960/5.5036
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变动 +9.12bp/+8.21bp +10.99bp/+5.91bp -9.60bp/-8.32bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价上涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.3184%,较上周五的4.2209%有所反弹.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
周五 2.6270/2.5643 2.5574/2.4911
周四 2.5934/2.5334 2.5611/2.4974
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。