〔中国票据市场〕转贴利率本周明显回落,资金价格变化将左右降息后走势

路透上海7月6日电---中国票据市场转贴利率本周明显回落,主因进入下半年银行信贷规模压力缓和.不过因与同期shibor等资金成本差距渐小,市场对央行降息举措反应则相对谨慎.下周还需继续观望资金市场变化情况.

中国央行自周五起不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%.这是一个月内中国央行第二次降息动作,同时将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSH0109611]

华东一银行交易员称,降息消息出台前,本周转贴利率已明显下行,目前六个月的银行承兑汇票成交价格在年息4.5%左右.随着转贴利率和资金成本差距的缩窄,降息并未进一步激发票据市场热情,暂时观望情绪较重.

"问题是资金成本没怎么下来,现在还是先观察.下周如果资金价格能往下,(转贴利率)还是能往下走."该交易员表示.

央行宣布降息后,银行间资金市场较短期限质押式回购利率普降,其中七天期CN7DRP=CFXS加权利率跌逾50基点(bp)至3.5%附近;不过作为票据业务资金成本参考的shiborSHIBOR=六个月品种SHICNY6MD=今日仅小跌3.5bp至4.3434%.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7539/4.5255 5.0105/4.7300 6.0000/5.4204

上周五 4.6627/4.4434 4.9006/4.6709 6.0960/5.5036

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变动 +9.12bp/+8.21bp +10.99bp/+5.91bp -9.60bp/-8.32bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.3184%,较上周五的4.2209%有所反弹.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.6270/2.5643 2.5574/2.4911

周四 2.5934/2.5334 2.5611/2.4974

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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