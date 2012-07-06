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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 15:22 BJT

〔日本股市〕收低,各国央行放宽政策未能提振市场(更新版)

(新增细节)

* 若美国就业数据疲软,或引发放宽政策预期

* 日经指数未能突破50%回档位,被视为利空

* 多头和空头围绕国内股票展开角力

路透东京7月6日电---日股日经指数周五收低,因市场不能确信中国、英国和欧洲周四的货币宽松举措足以提振不断放缓的全球经济成长.

软银因评级上调而走强,券商的积极评估也给房地产股以短暂提振.但出口类股受创,因投资者预期即将出炉更多糟糕的经济数据.

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