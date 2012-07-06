〔日本金融〕日本公共养老基金GPIF上一财年净售出320亿美元资产

路透东京7月6日电---日本最大的公共养老基金-日本政府退休金投资基金(GPIF)周五表示,2011/12年度其售出或变现总计2.54万亿(兆)日圆(317.7亿美元)的本土和外国债券,以筹集资金用于覆盖支付缺口.

自2009/10年度以来,GPIF便成为资产净卖出者,此前通过公共实体偿还贷款而获得资金流入的局面结束.

该基金的投资组合规模高达1.42万亿美元,甚至超过了全球第12大经济体西班牙的经济规模,因而受到市场的密切关注.随着日本人口的快速老龄话,GPIF面临越大越大的筹资压力.

这已是该基金连续第三年净售出资产.

不过相较于前一年度4.77万亿日圆的净卖出金额,2011/12年度的出售额大幅下降,因其部分支付缺口可通过公共实体贷款的本息偿付来筹集.

该年度GPIF出售总计2.46万亿日圆本土债券,其中包括到期债券1,246亿日圆.

当年外国证券出售总额为801亿日圆,均发生在3月.

截至3月底的该年度基金录得投资收益,总投资回报率提升至2.32%,前一年度则为负0.25%.

以绝对值计算,2011/12年度基金投资收益达2.61万亿日圆,前一年度则为亏损2,999亿日圆.

截至3月末总资产降至113.61万亿日圆(1.42万亿美元),上年同期则为116.32万亿日圆.(完)