〔全球金融〕IMF总裁赞日本消费税调升计划"及时恰当",称乐见ECB降息

路透东京7月6日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示,日本上调消费税的计划是适当且及时的,但该国还应采取更多措施来解决财政问题.

拉加德在一场新闻发布会上亦表示,乐见欧洲央行(ECB)的降息举措,称这是激活银行间市场的重要一步.

ECB周四将主要再融资利率调降至纪录低点,以支持日益恶化的欧元区经济,并将隔夜存款利率从0.25%降至零.[ID:nSB1652336]

拉加德并称日圆币值目前略微高估,在被问及日本在日圆快速波动时的抛售日圆干预举动时,她表示若日本与其他国家充分讨论过,则干预就是合情合理的.(完)