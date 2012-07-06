〔全球金融〕IMF总裁赞日本消费税调升计划"及时恰当",称乐见ECB降息

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京7月6日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示,日本上调消费税的计划是适当且及时的,但该国还应采取更多措施来解决财政问题.
拉加德在一场新闻发布会上亦表示,乐见欧洲央行(ECB)的降息举措,称这是激活银行间市场的重要一步.
ECB周四将主要再融资利率调降至纪录低点,以支持日益恶化的欧元区经济,并将隔夜存款利率从0.25%降至零.[ID:nSB1652336]
拉加德并称日圆币值目前略微高估,在被问及日本在日圆快速波动时的抛售日圆干预举动时,她表示若日本与其他国家充分讨论过,则干预就是合情合理的.(完)
--编译 隋芬;审校 白云
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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