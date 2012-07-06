〔中国新债〕财政部称取消原定下周二开始的储蓄国债发行,因央行降息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海7月6日电---中国财政部周五公告称,因中国人民银行今日起下调金融机构人民币存贷款基准利率,财政部决定取消原定于下周二(10日)开始的今年第七期和第八期电子式储蓄国债发行.
财政部此前公告显示,上述两期国债发行预定发行量为至多400亿元人民币,按年付息.其中第七期为三年期,原定票面利率5.21%,最大发行额为280亿元;第八期为五年期,原定票面利率5.71%,最大发行额为120亿元.
财政部指出,公告公布日至发行开始前一日,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该国债取消发行.发行期内,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该两期国债从调息之日起停止发行.
中国央行周四宣布,将自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.[ID:nSB1652746]
储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完)
参看详情,请点选中国财政部网站(here)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。