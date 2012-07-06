〔中国新债〕财政部称取消原定下周二开始的储蓄国债发行,因央行降息

路透上海7月6日电---中国财政部周五公告称,因中国人民银行今日起下调金融机构人民币存贷款基准利率,财政部决定取消原定于下周二(10日)开始的今年第七期和第八期电子式储蓄国债发行.

财政部此前公告显示,上述两期国债发行预定发行量为至多400亿元人民币,按年付息.其中第七期为三年期,原定票面利率5.21%,最大发行额为280亿元;第八期为五年期,原定票面利率5.71%,最大发行额为120亿元.

财政部指出,公告公布日至发行开始前一日,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该国债取消发行.发行期内,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该两期国债从调息之日起停止发行.

中国央行周四宣布,将自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.[ID:nSB1652746]

储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完)

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