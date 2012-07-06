《热点透视》LIBOR成为另一个让美国大型银行股东忧心的问题

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane 编译 许娜

路透纽约7月5日电---操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻爆发以来,目前只有巴克莱(BARC.L)被控有不当行为.但已有一大堆事情要忧烦的美国大型银行股东,现在必定也开始担心LIBOR的问题.这会让摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)和美国银行(BAC.N)的股价短期内更难高于帐面价值.

参与设定LIBOR的三家银行,股价周四均受挫.一天之前巴克莱前执行长Bob Diamond向英国议会表示,该行在率先承认行为不当之后就被点名批评,很不公平.摩根大通股价下跌逾4%,美银和花旗均下跌近3%,跌幅远超大盘.摩根大通5月爆出因信贷衍生品交易亏损至少20亿美元,至今元气未复.

即使这些银行洗脱嫌疑,但LIBOR丑闻仍将提醒投资者,评估这些巨大的机构有多复杂.巴克莱的认错、4.50亿美元罚金以及领导层辞职下台,都显示了就算是最普通的业务领域,鲁莽率行也能让最强大的银行倒下.

从大型银行的规模和业务范围看来,怪不得投资者会担心金融体系再爆出难堪愚行.而且,他们还在试图确定次贷危机带来的冲击有多大、或者尝试计算出摩根大通在本意为保护该行的衍生品交易上到底亏损几何.这也难怪银行股股价远低于帐面价值.

美银和花旗股价均较各自的账面净值低约60%,而曾是美国银行业金童的摩根大通,股价较帐面净值低约27%.但如果股价一直这么低,投资者担心的就不只是LIBOR、贷款亏损或者失败的衍生品交易,而将是如何将大银行切割为更容易管理、更易懂和更透明的小机构.(完)