〔全球经济〕拉加德称全球前景益发堪忧,IMF展望报告将调降部分预估

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* IMF将于7月16日公布最新全球经济展望
* 总裁拉加德称IMF将调降部分预估
* 主要国家及新兴经济体显示出放缓迹象
路透东京7月6日电---国际货币基金组织(IMF)拉加德周五对全球经济恶化表达了忧虑,称发达国家和主要新兴国家显示出放缓迹象,已令全球经济前景愈发堪忧.
拉加德发表这番言论的前一日,欧元区、英国与中国的央行均宣布了放宽货币政策,表明全球经济警讯升高.
金融市场屏息等待周五稍晚的美国6月非农就业报告,以寻找美国经济体质的最新线索.此前迹象显示美国经济正失去动能.
中国下周也将公布一系列数据,包括第二季国内生产总值(GDP).
"最近几个月来,欧美和大型新兴市场的情况已使得全球前景愈发令人担心,"拉加德在东京发表讲话时说.
她表示,鉴于数月来主要国家和新兴经济体数据恶化,IMF本月稍晚将调降部分经济预估.
IMF将于7月16日公布最新全球经济展望报告.
她对欧洲加强合作应对主权债务危机表示欢迎,但表示需要进一步增强财政合作.
拉加德承认,日本经济面临的两大隐患是日圆进一步上涨,和欧债危机对日本出口需求带来风险.
她称,日圆兑美元JPY=币值略被高估,而如果欧债危机引发资金逃离风险资产,日圆有进一步走强的风险.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。