〔全球经济〕拉加德称全球前景益发堪忧,IMF展望报告将调降部分预估

* IMF将于7月16日公布最新全球经济展望

* 总裁拉加德称IMF将调降部分预估

* 主要国家及新兴经济体显示出放缓迹象

路透东京7月6日电---国际货币基金组织(IMF)拉加德周五对全球经济恶化表达了忧虑,称发达国家和主要新兴国家显示出放缓迹象,已令全球经济前景愈发堪忧.

拉加德发表这番言论的前一日,欧元区、英国与中国的央行均宣布了放宽货币政策,表明全球经济警讯升高.

金融市场屏息等待周五稍晚的美国6月非农就业报告,以寻找美国经济体质的最新线索.此前迹象显示美国经济正失去动能.

中国下周也将公布一系列数据,包括第二季国内生产总值(GDP).

"最近几个月来,欧美和大型新兴市场的情况已使得全球前景愈发令人担心,"拉加德在东京发表讲话时说.

她表示,鉴于数月来主要国家和新兴经济体数据恶化,IMF本月稍晚将调降部分经济预估.

IMF将于7月16日公布最新全球经济展望报告.

她对欧洲加强合作应对主权债务危机表示欢迎,但表示需要进一步增强财政合作.

拉加德承认,日本经济面临的两大隐患是日圆进一步上涨,和欧债危机对日本出口需求带来风险.

她称,日圆兑美元JPY=币值略被高估,而如果欧债危机引发资金逃离风险资产,日圆有进一步走强的风险.(完)