〔中国债市〕降息牵引人民币利率互换下行,未来关注公开市场等政策动态

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海7月6日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周五下行,受央行意外降息举措的牵引;早盘曾跌逾10个bp,午后略有反弹令跌幅缩窄,成交活跃,不过因资金成本仍居于相对高位,机构多理智交投,未来将观望央行在公开市场的动态及何时会调降存款准备金率.
交易员并指出,除了受到资金成本牵制外,投资者还关注下周将公布的经济数据,如确实不理想,IRS可能还会小幅下行.
"最多的时候跌了10多个bp,后来又回来了一点,差不多7-8个点吧,感觉这次大家反映很理智."上海一交易员表示.
他并指出,早盘下跌到位后,全天成交放量,成交价位波动不算太大,一方面场内累计的浮盈盘较多,许多机构已完成利润,继续大幅做多的动能有限,另外连续降息后投资者也开始偏谨慎;"一般来说,降三次息以后(IRS)就会反弹一些,现在已经有点再而衰的感觉了."
周四全球三大央行宣布放宽政策.其中,欧洲央行(ECB)宣布降息,英国央行决定扩大资产购买规模.中国央行则宣布,将自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.[ID:nSB1652746]
上海另一银行交易员则指出,市场仍关注下周要公布的经济数据,如果经济数据确实不好,IRS市场可能还会震荡小幅下行,但如果数据相对乐观,IRS可能会略有反弹.
中国将在下周一(9日)公布6月居民消费价格指数(CPI),周五(13日)则召开国民经济运行情况新闻发布会.
她并指出,IRS后市还要视资金成本走势而定,虽然货币市场上资金利率已开始下行,但仍处于相对高位,如七天期质押式回购加利率tCN7DRP=CFXS仍在3.5%左右,市场较能接受的位置应该在2.5-3%之间,如果资金成本不能下行,亦会限制IRS走势.
中国央行宣布降息后,银行间市场七天期质押式回购加利率tCN7DRP=CFXS周五在大幅下行的开盘价引领下,明显走低,与隔夜品种的点差也较上日缩窄逾30基点(bp),至仅逾100bp.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 2.6150/2.7225 2.4147/2.5060 2.5240/2.6120 2.6700/2.7560 2.6873/2.9880
周四 2.6925/2.7975 2.5150/2.6060 2.6073/2.7000 2.7507/2.8440 2.7917/3.0408
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变动 -0.0775/-0.0750 -0.1003/-0.1000 -0.0833/-0.0880 -0.0807/-0.0880 -0.1044/-0.0528
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。