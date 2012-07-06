《汇市简讯》美元兑日圆整体而言倾向下行

0738 GMT * 技术上存在跌向一目均衡基准线(79.14)的空间 * 美元兑日圆买单挂在79.30/79.50之间 * 日本企业在亚洲盘追高现汇价格,80.00上方的卖单受抑 * EBS系统日内迄今的交投区间是79.79-80.02 * 纽约交割时段将有行权价在79.50、79.75与80.00的期权到期.(完) --编译 隋芬;审校 王冠中 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=