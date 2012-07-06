《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月2日-6日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周震荡走弱,周初人民币即期汇价追随非美货币稍显走强.不过 之后客盘由结汇需求逐渐转向购汇,且周四晚间中国、英国及欧洲央行均宣布放宽货币政策, 凸显经济警讯,打压风险偏好利多美元,人民币回落.关注即将公布的美国非农就业数据,若不 出意外,人民币汇价料仍维持区间震荡. [CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行连续两周公开市场逆回购操作向市场注入流动性,本周净投放规模并创下春节以 来单周新高.若外汇占款、财政存款等压力不减,逆回购滚动操作的需求或越滚越大,央行年 内第三次下调存款准备金率亦可期待. 尽管数量政策放松的步伐远远慢于市场的主流预期,但央行已通过连续调降逆回购操作中 标利率,展示着其支撑实体经济增长的决心.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周前四个交易日,由于投资者对后市存在分歧,交易趋向谨慎.加之资金面相 对稳定,市场整体胶着为主.在央行意外降息后,周五买气得到提振,而卖盘也借机出货,交易 较前活跃.同时降息亦暗示经济疲弱仍严重,料近期将支撑债市继续走好.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周明显回落,主因进入下半年银行信贷规模压力缓和.不过因与同期 shibor等资金成本差距渐小,市场对央行降息举措反应则相对谨慎.下周还需继续观望资金市 场变化情况.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周震荡近收平.前四日市场苦苦等候的调降存款准备金率并未如期兑现, 但在周四市场大幅下跌后,央行意外降息,大盘亦于周五反弹至周初水平.在基本面疲软背景 下成交仍未放开,场外资金介入意愿不强,下周公布经济数据前料仍在2,200点附近震荡整固. [.SSCN] 期市: --沪铜当周小幅震荡,震荡不如国际市场.周初因预期欧洲央行可能降息,国际铜价出现上涨, 但周五欧洲央行和中国联手降息后,投资者又开始担忧经济放缓会影响需求,不过国内铜价相 对较为平静,沪铜主要合约SCFc3当日收报55,810元,较上周五涨380元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周小幅反弹.欧债危机稍现曙光,以及全球范围内的政策放松预期,支撑金价走 势.随着欧洲央行如期降息,市场关注点转向周五将公布的美国非农就业数据,以从中寻找进 一步的方向指引.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报328.52元,较上周升6.42元; 期金主要合约SHAUZ2收报330.59元,较上周涨6.08元.(完) --整理 李然/康熙泽/林琦/李宏薇/刘昕; 审校 张喜良