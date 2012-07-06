路透伦敦7月6日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:已从收敛区间下跌,由此形成对称的三角形型态.这是持续形态,欲打破该形态的走势通常会比较剧烈--下档目标在1.1934.短期下档目标在6月低点1.2288和200日移动均线切入位1.2054.在这种型态下市场"重返突破点"很常见.上次的三角型态支撑位1.2444应构成短期阻力,短期在1.2535下方将有卖单.

美元/日圆:继续小升.上周从200日移动均线79.85下方反弹.只要市场能守在78.61(6月15日低点)上方,短期内就将维持稳定走势.若不能,则有可能再度下探6月低点77.65.关键阻力位仍在5月高位80.61/63,短期内这将是非常强大的阻力.后市或将展开进一步区间整理.

欧元/日圆:终于放弃攻克短期阻力位101.35/76的尝试,该水准为自3月跌势的38.2%回档位和55日移动均线,并在此涌现巨大卖压.下档应该在98.60/33(6月28日低点)寻获初步支撑.不过目前该点位有危险,如果失守,后市或进一步跌向97.90和96.88.若出现涨势,要站上100.00得费番功夫,当前料仍在101.63/76处遇阻.

纽约 当日 今年来 2011年

0804GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2391 1.2392 -0.01 -4.28 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.86 79.87 -0.01 +3.80 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 98.97 98.99 -0.02 -0.60 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9687 0.9692 -0.05 +3.32 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5529 1.5524 +0.03 -0.04 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0140 1.0138 +0.02 -0.52 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0275 1.0287 -0.12 +0.49 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8030 0.8034 -0.05 +3.16 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.070 82.190 -0.15 +4.36 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.130 64.220 -0.14 +7.19 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.03 124.01 +0.02 +3.76 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2789 1.2799 -0.08 -2.57 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王洋; 审校 白云

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