〔韩国汇市〕央行降息猜测提振韩国公债上扬,韩元走软

路透首尔7月6日电---韩国公债周五上扬,因市场猜测韩国央行下周或降息,三年期公债收益率(殖利率)KRTSY3Y=KQ近四年来首次跌至政策利率以下.

韩国三年期公债收益率收跌4个基点至3.23%,低于韩国央行3.25%的七天期回购协议利率.三年债收益率上次跌破该政策利率是在2008年10月24日.