〔欧洲金融〕欧洲央行能力有限,各国政府须致力调整经济--执委亚斯穆森

路透法兰克福7月6日电---欧洲央行执委亚斯穆森周五表示,该央行所能采取的措施是有限的,应由欧元区各国政府对经济实施结构性调整,以适应长期发展需要.

"外界和市场都将欧洲央行视为解决之道,"亚斯穆森在布鲁塞尔演讲的一份讲话稿显示.

"但人们不应该幻想欧洲央行凭借一己之力就能确保经济和市场平稳运行.我们所知道和能够做的都是有限度的."

亚斯穆森表示,欧洲央行的行动能立即对市场产生影响,但称这样的短期危机应对举措可能也意味着,长期挑战并未得到解决.

"短期修补措施没有改变欧洲经济和市场的结构性特征,"他表示,"这有赖于各国的经济政策,而制定和实施这些政策需要时间.各国政府的坚定承诺能帮助减少这种不确定性,但决不能完全消除."

亚斯穆森还表示,需要让市场安心地感到,欧洲央行将在权力和职责范围内行事,以确保欧元不会崩溃,与此同时,各国政府需要有正确的激励措施,以应对较长期的挑战.(完)