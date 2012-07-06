《交易视点》中国降息有望推动债市收益率曲线平行下移--中信证券

路透北京7月6日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)发布报告认为，中国央行此次降息将明显利好债券市场，预计各期限国债及金融债收益率均将有15-20bp的下调，收益率曲线牛市平行下移。

同时，受益于贷款利率下浮空间扩大，高评级信用债收益率也有望明显下行。

**政策调整**

中国央行决定自2012年7月6日起下调金融机构一年期存款基准利率25bp至3.0%，一年期贷款基准利率下调31bp至6.0%，活期存款利率下调5bp至0.35%，其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。

同时，将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍; 个人住房贷款利率浮动区间不作调整，金融机构要继续严格执行差别化的各项住房信贷政策，继续抑制投机投资性购房。

**政策解读**

在市场情绪围绕准备金率政策展开的背景下，央行此次下调存贷款基准利率略超市场预期。考虑到通胀下降，较高的实际利率显着侵蚀企业利润，在外需没有明显回升的情况下，内需不振将掣肘经济增长。下调基准利率有助于改变当前偏紧的货币条件，对于提振内需有积极意义。

此次降息中存款利率为非平行下调，长期存款利率下调幅度超过短期。预计主要商业银行将适当上浮活期、1年及以下期限的存款利率，1年以上长期存款利率与基准利率一致，存款利率曲线进一步扁平化。以此测算，商业银行综合存款成本将下降约18bp至2.1%附近。

预计央行将继续下调2-3次存款准备金率来维持银行间市场流动性的合理宽松，维持下半年7天回购利率月均值处于2.5%左右的判断。

**市场研判及投资参考**

我们预计，此次存贷款基准利率下调将明显利好债券市场，利率及信用产品收益率有望出现普跌：

从收益率曲线短端来看，由于存款利率上浮空间维持在10%，此次基准利率下调将导致实际存款利率的下降，商业银行综合存款成本也将有18bp左右的回落。而由于6月末至今的流动性紧张，短期利率产品收益率在前期有一定幅度的走高，预计将随着资金成本的下降及政策放松预期升温而回落。

从收益率曲线长端来看，如我们在下半年策略报告中提到的，“低增长、低通胀”的经济环境将是支撑下半年利率产品市场走势的重要因素，美国经济增长放缓及欧洲尚未走出债务危机阴霾提供了良好的全球市场氛围，降息降准等政策放松将带来利率产品上涨的契机。

尤其是此次降息略超市场预期，加强了市场对经济下滑的担忧，有望对中长期利率产品形成有力支撑。

整体来看，此次降息将明显利好利率产品，预计各期限国债及金融债收益率均将有15-20bp的下调，收益率曲线整体牛市平行下移。

信用产品方面，受益于贷款利率下浮空间扩大，高评级信用债收益率也有望显着下行。并且，考虑到目前信用利差及等级利差均降至历史最低位，继续缩窄的空间非常有限，在政策放松的刺激下，可能保持低位震荡一段时间，中低评级信用债收益率也将有所下行。

而与其它等级利差相比，城投债与AA级的利差仍处于较高水平，利率保护略高，表现可能相对更为抢眼。(完)

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