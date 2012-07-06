版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 16:35 BJT

〔金属期市〕铜价略微走疲,市场谨慎看待金属需求前景

路透上海7月6日电---铜价周五小幅走低,因三家央行此前的货币宽松举措反引发全球经济趋疲担忧,另外有迹象显示,金属消费大国--中国恐无望实现2012年贸易增长目标,亦压制人气.

美国非农就业报告出炉前的谨慎情绪也抑制铜价,但房地产股票的上涨帮助金属扳回早盘的部分跌幅.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐