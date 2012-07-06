〔亚洲金融〕新加坡将给予两家中资银行全面银行业务执照

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月6日电---新加坡贸工部周五表示,该国将给予两家在当地经营的中资银行全面银行业务执照,这将使其可充当人民币交易的清算行.
新加坡政府称,该决定是根据目前中国-新加坡自由贸易协定达成的旨在加强银行业服务合作协议的一部分.
新加坡未指出这两家中资银行的名称.它们或将取得特准全面银行(QFB)执照,或被准许在一定期限内在新加坡开设更多分支机构及接受零售存款.
目前在新加坡有业务的中资银行包括:中国银行(601988.SS)(3988.HK)、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)和中国工商银行(1398.HK)(601398.SS).(完)
--编译 丁琦;审校 白云
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。