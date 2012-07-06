〔亚洲金融〕新加坡将给予两家中资银行全面银行业务执照

路透新加坡7月6日电---新加坡贸工部周五表示,该国将给予两家在当地经营的中资银行全面银行业务执照,这将使其可充当人民币交易的清算行.

新加坡政府称,该决定是根据目前中国-新加坡自由贸易协定达成的旨在加强银行业服务合作协议的一部分.

新加坡未指出这两家中资银行的名称.它们或将取得特准全面银行(QFB)执照,或被准许在一定期限内在新加坡开设更多分支机构及接受零售存款.

目前在新加坡有业务的中资银行包括:中国银行(601988.SS)(3988.HK)、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)和中国工商银行(1398.HK)(601398.SS).(完)