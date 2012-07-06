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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 16:44 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎1.2000汇价限制仍是市场焦点

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* 欧债危机持续的情况下,更多避险资金可能流入瑞郎

* 瑞士央行外汇储备增至3,649.31亿美元,主要源于外汇干预

* 市场质疑瑞士央行如何维系欧元/瑞郎1.2000汇价下限的政策

* 央行继续通过欧元/美元和其他货币对回收欧元

* 瑞士CPI逊于预期,支撑瑞郎上限(完)

--编译 吴云凌; 审校 高琦

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