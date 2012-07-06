〔中国债市〕现券收益率走出V字并微收跌,降息提升买气但卖盘获利了结

路透上海7月6日电---中国银行间债市周五现券收益率先跌后升,呈现"V"型走势,最终略收低于昨日水平.央行意外降息刺激买盘入场,同时卖盘亦获得获利了结机会,两相较量后市场恢复相对平静.

交易员们指出,央行近一个月内连续两次降息实属罕见,市场普遍预计,如此高频率的注射"强心针"预示着二季度中国经济增速或将低于预期.债市多方持有的"经济仍处于下行通道而非见底"的观点得到支持,料下周收益率仍有下行空间.

但他们指出,不能忽略的是包括中国,欧洲等在内多个经济体都进入了宽货币时期,这将导致资金从债券等低风险资产转移至风险资产.同时本次降息采取的是不对称方式,意在刺激贷款需求.经过时间累积,政策效果终究会体现,长期看利空债市.

"央行这次降(息)得早了,说明6月份的数据会很差,所以近期多头的气氛可能会更加浓些,但是这次降息是不对称的,明显是为了刺激贷款,随着财政和货币政策加码,经济也将逐渐出现企稳迹象,债市还能做的就是这一两个月了,感觉到了三季度末就可能没什么机会了."上海一银行交易员.

中国央行周四宣布,自7月6日(周五)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.央行并宣布,自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.

上海一券商交易员指出,虽然降息今日引领资金成本大幅下行,但下周投资者仍然面临流动性趋紧的可能,加之潜在的"股债翘翘板"效应,因此市场并非"高枕无忧",需关注下周资金面变动、央行公开市场操作及股市.

中国央行宣布降息后,银行间市场七天期质押式回购加利率tCN7DRP=CFXS周五早盘在大幅下行的开盘价引领下,明显走低.交易员称目前机构的降准预期仍在,但对央行是继续进行逆回购操作,还是很快就会降准判断尚不明确,还需要继续谨慎关注.[ID:nSB1654000]

中国股市沪综指周五受央行年内第二次降息利好激励收高1%,最大受益板块地产股与消费类股领涨.[ID:nSB1654416]

中国央行在近一个月时间内第二次降息,意在刺激有效信贷需求和稳定实体经济增长.分析人士认为,此次降息时点仍显意外,其赶在二季度经济数据公布前推出,或是相对偏弱的数据促使政策层做此决策,亦包含一定全球联合行动意味.[ID:nSB1652324]

北京时间16:49,剩余期限约3年的固息国债120007最新收益率双边报价tCN120007=CFXM收报2.4750%/2.4350%,上日尾盘为2.4850%/2.4600%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3617 3.4813

上日 2.6131 4.0175

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6745/2.6117

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3013/2.2413

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8425/2.7869 (完)

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