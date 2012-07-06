《汇市简讯》据传在1.5500上方有中东账户需求,扶助英镑

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
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* 据称在1.5500上方有中东账户的需求,支撑英镑
* 稍早触及低点1.5506,高点在1.5535
* 始于一周低点1.5500的涨势,在1.5537达到高位.(完)
--编译 王洋; 审校 高琦
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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