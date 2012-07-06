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债券 | 2012年 7月 6日 星期五 16:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元回升,美非农就业报告前料有更多获利了结操作

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* 意大利10年债券利差缩窄,目前持平

* 西班牙10年期公债利差仍走阔7个基点,但情况已有改善,这扶助欧元/美元升至1.2400

* 空方动能消减或鼓励美国非农就业报告前的进一步获利了结

* 整体氛围仍然非常偏空,1.2420上方卖单堆积

* 在远高于1.2500的区域有大型停止单(完)

--编译 吴云凌;审校 王冠中

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