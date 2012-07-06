〔中港个股〕工商银行完成股权收购交易交割,正式控股美国东亚银行--新闻稿

路透北京7月6日电---中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)发布新闻稿称,该行与东亚银行(0023.HK)周五在北京完成了收购美国东亚银行80%股权交易的交割,正式控股美国东亚银行.也是中资银行对美国银行业机构的第一次控股权收购.

新闻稿援引工商银行相关负责人的话称,下一步美国东亚银行将更名为工银美国,并努力建成一家服务中美经济、贸易、投资往来的优秀银行,提高在美国本土化经营能力.

"近年来,中美经贸往来已经从单一的商品贸易进入到全方位、跨领域、多元化的全面合作新时期,特别是中美两国相互投资不断扩大,需要中资银行提供更广泛的跨境金融服务."新闻稿称.

为进一步丰富在美金融服务范围,完善在美机构网络和业务布局,工商银行与东亚银行协商,决定收购美国东亚银行80%股权.根据协议,工商银行向东亚银行支付约1.4亿美元,收购东亚银行(美国)80%股权,东亚银行持有剩余20%股权.

2011年3月8日,中国银监会批准了工商银行收购美国东亚银行的交易.美国东部时间2012年5月9日,美国联邦储备委员会正式批准了这一交易.

本次交易的成功完成使该行获得了美国商业银行牌照,填补了在美零售银行牌照的空白,进一步拓展了在美国的机构和业务网络.至此工商银行在美国将拥有纽约分行、工银金融服务有限责任公司和美国子行三家机构.

据介绍,美国东亚银行之前是东亚银行通过在美全资子公司"East Asia Holding Company, Inc."100%持股的子银行,总部位于纽约,为联邦注册银行,持有商业银行牌照,主营零售银行、企业银行、贸易融资等传统业务,目前有13家分行(纽约三家、旧金山五家、洛杉矶五家),基本覆盖了中国在美投资的主要地区.

截至今年一季度末,工商银行已建成覆盖34个国家和地区、由244家境外机构组成的全球网络,并通过持有南非标准银行集团20%股权实现了战略布局非洲大陆,形成了覆盖主要国际金融中心和中国经贸往来地区的全球服务平台.(完)