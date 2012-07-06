〔日本金融〕监管部门指责毕马威和安永的运营管理系统存在缺陷

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京7月6日电---日本监管部门周五指责毕马威会计师事务所和安永会计师事务所(致远会计师事务所)缺少适当的运营管理控制,使得奥林巴斯(7733.T)能够隐藏17亿美元投资亏损,同时命令这两家公司在8月前改善其系统.
日本金融厅(FSA)表示,在奥林巴斯欺诈案中,并未发现这两家会计师事务所存在"任何故意行为或严重的疏忽".
不过,FSA称,这两家公司缺少能够发现并指出可疑交易,从而确保审计结果正确性的运营管理系统.
该监管部门命令这两家会计师事务所在8月6日前递交业务改善计划,而且每六个月递交一份进展报告.
但是,FSA的一名官员向记者表示,即使这两家公司拥有适当的运营管理系统,也可能无法确保能够发现并防止会计欺诈.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。