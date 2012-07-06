〔日本金融〕监管部门指责毕马威和安永的运营管理系统存在缺陷

路透东京7月6日电---日本监管部门周五指责毕马威会计师事务所和安永会计师事务所(致远会计师事务所)缺少适当的运营管理控制,使得奥林巴斯(7733.T)能够隐藏17亿美元投资亏损,同时命令这两家公司在8月前改善其系统.

日本金融厅(FSA)表示,在奥林巴斯欺诈案中,并未发现这两家会计师事务所存在"任何故意行为或严重的疏忽".

不过,FSA称,这两家公司缺少能够发现并指出可疑交易,从而确保审计结果正确性的运营管理系统.

该监管部门命令这两家会计师事务所在8月6日前递交业务改善计划,而且每六个月递交一份进展报告.

但是,FSA的一名官员向记者表示,即使这两家公司拥有适当的运营管理系统,也可能无法确保能够发现并防止会计欺诈.(完)