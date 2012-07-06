〔英国金融〕央行金融政策委员会既能确保金融稳定亦能促进经济增长

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦7月6日电---英国央行新设立的金融风险监管机构周五表示,能够在确保金融稳定的首要目标下促进经济增长.
英国财政大臣奥斯本上个月表示,他希望金融政策委员会(FPC)也能够像制定利率的货币政策委员会(MPC)一样,支持政府经济政策.
FPC要到明年才能获得全部的法定权力.关于将经济成长列入考量是否有碍于委员会的主要职责,先前曾有过一些不确定性.
当贷款旺盛时,FPC预料将会要求银行收缩信贷,短期内也许会损及经济成长.
不过FPC于6月22日会议的纪录显示,决策者认为两者并不存在重大冲突.
会议纪录称,"值得注意的是,保护并加强韧性的主要目标和新的次要目标是相容的.确实,过去一年里委员会的建议是特别致力于加强韧性,同时支撑信贷和增长."
FPC上周公布6月22日会中的建议,称在英国经济前景黯淡之际,英国银行业者应放心大胆地动用其大量现金,维持贷款流动.
周五公布的FPC纪录显示,11人组成的委员会曾考虑建议英国金融服务监管局(FSA)完全舍弃对银行的流动性指引.
FPC倒是决定建议FSA向银行业更明确的表示,在金融危机期间可以大胆地动用监管要求的流动性缓冲.
明年起,英国央行将担负起该国金融监管的大部分职责,FPC的主要职责是防止信贷繁荣失控,以及监控风险.(完)
--编译 王洋;审校 沈以文
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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