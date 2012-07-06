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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 17:23 BJT

〔中港股市〕恒生指数受中资银行股拖累收平,沪市在地产股提振下上涨

* 恒生指数收平,本周累计上涨1.9%

* 上证综指涨1%,但本周下跌0.1%

* 中资银行股的下跌抵消其他板块的涨势

* 中资保险股及地产板块受益于降息

路透香港7月6日电---中资银行股周五在香港市场大跌,受中国数周内连续第二次降息的拖累,因市场担心银行的净息差会因此收窄,且中国经济增长或弱于预期.

银行板块的下跌拖累恒生指数.HSI表现,恒指今日以平盘报收,全周累计上涨1.9%,主要得益于周二的反弹.

内地股市方面,沪综指临近尾盘在地产股带动下上涨,收高1%.沪深300指数.CSI300上涨1.7%.沪综指本周累计下跌0.1%,沪深300指数涨0.4%.

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