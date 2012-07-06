〔中港股市〕恒生指数受中资银行股拖累收平,沪市在地产股提振下上涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒生指数收平,本周累计上涨1.9%
* 上证综指涨1%,但本周下跌0.1%
* 中资银行股的下跌抵消其他板块的涨势
* 中资保险股及地产板块受益于降息
路透香港7月6日电---中资银行股周五在香港市场大跌,受中国数周内连续第二次降息的拖累,因市场担心银行的净息差会因此收窄,且中国经济增长或弱于预期.
银行板块的下跌拖累恒生指数.HSI表现,恒指今日以平盘报收,全周累计上涨1.9%,主要得益于周二的反弹.
内地股市方面,沪综指临近尾盘在地产股带动下上涨,收高1%.沪深300指数.CSI300上涨1.7%.沪综指本周累计下跌0.1%,沪深300指数涨0.4%.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。