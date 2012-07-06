法国总统奥朗德：阿萨德必须下台

路透巴黎7月6日电---法国总统奥朗德周五在“叙利亚之友”会议开始时呼吁，对叙利亚总统阿萨德加大制裁力度，为反抗力量提供更多支持。

奥朗德对与会各国外长及外交高官称：“阿萨德必须走人。这事关叙利亚、邻国及所有希望维护地区和平各方的利益。”

奥朗德称，他还希望与会各方同意加强对叙利亚的人道主义救援。有报导称，叙利亚一名高级将领叛逃，这令西方和阿拉伯国家感到振奋。（完）