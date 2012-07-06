法国总统奥朗德：阿萨德必须下台

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎7月6日电---法国总统奥朗德周五在“叙利亚之友”会议开始时呼吁，对叙利亚总统阿萨德加大制裁力度，为反抗力量提供更多支持。
奥朗德对与会各国外长及外交高官称：“阿萨德必须走人。这事关叙利亚、邻国及所有希望维护地区和平各方的利益。”
奥朗德称，他还希望与会各方同意加强对叙利亚的人道主义救援。有报导称，叙利亚一名高级将领叛逃，这令西方和阿拉伯国家感到振奋。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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