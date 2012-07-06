阿萨德政府一核心成员叛逃,西方颇感振奋

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎7月6日电---有消息称，叙利亚一名将军暨阿萨德的私人朋友叛逃，这会令周五在巴黎召开会议的西方及阿拉伯国家感到振奋。

叙利亚流亡反对派的一位消息人士称，叙利亚共和卫队的指挥官Manaf Tlas正在逃往巴黎的途中，那儿有他的家人。“叙利亚之友”国家正在巴黎举行会议。

如果Tlas倒戈支持反对派，将会是最接近阿萨德统治集团核心的倒戈人士。他与现年46岁的阿萨德是军校同窗。

Tlas属于在叙利亚国内占据多数人口的逊尼派穆斯林，逊尼派一直是反对阿萨德所属少数派阿拉维派（Alawite）所主导的统治阶层的中坚力量。Tlas的父亲在军界数十年，曾在阿萨德的父亲统治期间担任国防部长。

反对派活动分子称，Tlas很快会宣布他放弃支持阿萨德，理由是对平民的死亡感到愤怒。

西方政府迫切希望促成阿萨德下台，但看似并不打算采用去年北约轰炸利比亚、驱逐卡扎菲的做法。目前，阿萨德亲信间出现分裂迹象。

认识Tlas的西方外交人士在大马士革称：“他的叛逃是个大新闻，因为这表明，（阿萨德）内部圈子正在瓦解。Tlas本人并不是铁腕人物的形象，但他在军队中威望很高。”

在华盛顿，美国一名不愿透露姓名的官员称：“Tlas是个大人物。他近期看似与某人不合，但他充满魅力和智慧。如果他加入反抗力量，此事意义重大。”（完）