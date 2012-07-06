〔路透基点〕中国数省拟为保障性住房建设项目筹超过1,000亿元人民币

路透香港7月6日电---消息人士透露,中国主要省份寻求超过1,000亿元人民币(157亿美元)贷款,来为政府支持的建房项目提供资金.

上海政府正筹措400亿元人民币贷款,湖南亦正寻求最高300亿元人民币款项.

银行业消息人士表示,重庆、甘肃、广州、河南、江西和山西也各自为保障性住房项目寻求贷款.

各省寻求贷款规模如下:

上海 400亿元人民币

湖南 300亿元人民币

重庆 150亿元人民币

广州 110亿元人民币

江西 110亿元人民币

河南 100亿元人民币

上海政府委托国开行和中国工商银行上海分行负责其不超过400亿元人民币的贷款.

湖南当地银行业消息人士透露,国开行和中国建设银行参与到湖南不超过300亿元人民币贷款中.这300亿元人民币贷款中,20亿元人民币将用于廉租房、40亿元人民币将用于公租房,240亿元人民币将用于棚户区改造工程.

消息称,所有贷款将根据项目建设阶段分成数个协议.

中国几大银行,包括农行、中行、建行、国开行和工行均为中国住房项目的主要支持者.来自这几家银行的消息人士表示,形成银团的难度很大,因这些贷款定价吸引力不高,导致大部分商业银行不愿加入.

湖南住房融资项目定价据闻高于人行利率的100%.但昨天央行降息,或压低价格.中国人民银行在数周内两次调降贷款基准利率(分别调降25和31个基点),昨天还将贷款利率下限放宽至基准利率的70%,而在6月8日首次降息后为基准利率的80%.

"主要问题是定价.借款方希望利率可以降至下限,但银行希望至少维持在基准利率的100%,"一名主要银行的资深贷款部门人士表示.

"每家金融机构对这些项目都有不同的理解.对于我们来说,这是具有重要意义的政治任务,"一名国开行地方分行的消息人士表示."我们希望组成银团,但其它商业银行或许不愿意加入,因收益不高."

中国国务院去年9月公布的保障性住房建设纲要显示,公租房建设项目贷款定价不应低于人行基准利率的90%,期限不超过15年.

"保障性住房"是中央政府第12个五年计划的重要举措.从2011到2015年,中国拟为低收入家庭新建3,600万套住房.

住房和城乡建设部官网公布的数据显示,2011年新开工建设1,000万套保障房,今年新开工700万套.(完)