〔中国金融〕银监会就农户贷款管理办法公开征求意见,明确审贷放贷分离

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月6日电---中国银监会周五就农户贷款管理办法发布征求意见稿,重点强化风险控制要求.明确审贷与放贷相分离,强化贷后对账检查.
意见稿拓宽法规覆盖的业务范围.在充分考虑农户生产、生活消费等各类贷款需求基础上,对贷款进一步具体化,包括农户大额、小额贷款,生产、生活贷款.同时对抵押、担保、信用等多种贷款方式一并进行规范.
同时,注重提高农户贷款可获得性和便利性,丰富农户信贷产品,简化了贷款审批程序.如规定小额信用贷款采用"一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用、动态调整"的模式,可实施批量审批、在线审批方式.
意见稿并强调保护农户消费者权益,对阳光信贷、限时办结、贷款到期前预先提示借款人安排还款、严禁乱收费等不规范经营行为、严防假冒名贷款等规定,充分体现对农户权益的保护.
截至今年3月末,金融机构农户贷款余额33,062亿元人民币,比2007年末增长146.7%,占各项贷款的5.4%,占涉农贷款的比例达21.3%.(完)
欲了解更多详情,请点选中国银监会网站(www.cbrc.gov.cn)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。