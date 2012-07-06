〔马来西亚期市〕棕榈油期货脱离五周高位小幅收低,需求预期限制跌幅

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月6日电---周五马来西亚棕榈油期货从五周新高滑落,因一些交易商在超买的市况下锁定获利,不过对于需求强劲的预期限制跌幅.
本周棕榈油上涨3.6%,受美国乾旱天气提振,这样的天气冲击大豆作物.
豆油供应受限的前景可能增加棕榈油需求.
马来西亚一外资大宗商品经济公司交易员称,"上行趋势保持良好,交易商对于恶劣天气和大体降低的库存进行投机."
指标9月棕榈油期货FCPOc3下跌1.1%,收报每吨3,133马币(林吉特).盘中该期约一度升至3,183马币,为5月29日以来最高.
成交量为26,272口,稍高于通常的25,000口.
市场静待定于下周公布的一系列数据,来衡量棕榈油供需趋势.(完)
--编译 田建华; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。