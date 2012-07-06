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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 18:35 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货脱离五周高位小幅收低,需求预期限制跌幅

路透新加坡7月6日电---周五马来西亚棕榈油期货从五周新高滑落,因一些交易商在超买的市况下锁定获利,不过对于需求强劲的预期限制跌幅.

本周棕榈油上涨3.6%,受美国乾旱天气提振,这样的天气冲击大豆作物.

豆油供应受限的前景可能增加棕榈油需求.

马来西亚一外资大宗商品经济公司交易员称,"上行趋势保持良好,交易商对于恶劣天气和大体降低的库存进行投机."

指标9月棕榈油期货FCPOc3下跌1.1%,收报每吨3,133马币(林吉特).盘中该期约一度升至3,183马币,为5月29日以来最高.

成交量为26,272口,稍高于通常的25,000口.

市场静待定于下周公布的一系列数据,来衡量棕榈油供需趋势.(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

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