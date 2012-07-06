〔东南亚股市〕中国相关类股涨势提振新加坡股市第八天连涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透曼谷7月6日电---新加坡股市周五小涨,并创去年12月来最大周度涨幅,因中国降息提振了与中国有关联的企业获利预期,在美国就业数据公布前,该地区投资者保持谨慎.
新加坡海峡时报指数.FTSTI连续第八个交易日走高.该指数今日上涨0.24%,地产集团嘉德置地(CATL.SI)和仁恒置地(YNLG.SI)分别上扬2.8%和6.4%,对大盘构成提振.
海峡时报指数本周累计上涨3.5%,在东南亚股市中表现最佳.位居第二的印尼股市.JKSE本周上扬2.5%,创3月以来最大周度涨幅.
与其他股市相比,印尼似乎吸引了更多外资买兴,截至周四的一周外资净流入1.63亿美元,菲律宾净流入1.15亿美元,泰国和越南分别为2,100万美元和180万美元.
1043GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2978.55 7.08 +0.24 +12.55 2646.35
马来西亚 .KLSE 1620.55 6.12 +0.38 +5.87 1530.73
泰国 .SETI 1200.08 -1.72 -0.14 +17.04 1025.32
印尼 .JKSE 4055.20 -14.64 -0.36 +6.10 3821.99
菲律宾 .PSI 5362.68 -7.30 -0.14 +22.66 4371.96
越南 .VNI 415.44 1.61 +0.39 +18.17 351.55
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(完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。