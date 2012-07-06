〔东南亚股市〕中国相关类股涨势提振新加坡股市第八天连涨

路透曼谷7月6日电---新加坡股市周五小涨,并创去年12月来最大周度涨幅,因中国降息提振了与中国有关联的企业获利预期,在美国就业数据公布前,该地区投资者保持谨慎.

新加坡海峡时报指数.FTSTI连续第八个交易日走高.该指数今日上涨0.24%,地产集团嘉德置地(CATL.SI)和仁恒置地(YNLG.SI)分别上扬2.8%和6.4%,对大盘构成提振.

海峡时报指数本周累计上涨3.5%,在东南亚股市中表现最佳.位居第二的印尼股市.JKSE本周上扬2.5%,创3月以来最大周度涨幅.

与其他股市相比,印尼似乎吸引了更多外资买兴,截至周四的一周外资净流入1.63亿美元,菲律宾净流入1.15亿美元,泰国和越南分别为2,100万美元和180万美元.

1043GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2978.55 7.08 +0.24 +12.55 2646.35

马来西亚 .KLSE 1620.55 6.12 +0.38 +5.87 1530.73

泰国 .SETI 1200.08 -1.72 -0.14 +17.04 1025.32

印尼 .JKSE 4055.20 -14.64 -0.36 +6.10 3821.99

菲律宾 .PSI 5362.68 -7.30 -0.14 +22.66 4371.96

越南 .VNI 415.44 1.61 +0.39 +18.17 351.55

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(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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