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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 19:01 BJT

《中国企业债发行日程表》--7月6日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率      主体评级  发行时间     主承销商
            (亿元人民币) 

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*乌鲁木齐城市    9         7        6.35%          AA      7/9-7/13     平安证券
建设投资公司           (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)
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*荆门市城市建设  8        10        6.85%          AA      7/9-7/13     光大证券
投资公司   (第3年至第6年每年分别偿还本金的10%;第7至10年每年偿还本金的15%)
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东台市交通      10         6        7.39%          AA      7/5-7/11      国金证券
投资建设集团  (第3年至第6年每年分别偿还本金的25%)
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北京建工集团     8         7        5.95%          AA      7/5-7/9       海通证券
              (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%) 
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广西百色          8         7        6.50%          AA      7/4-7/10     国海证券
开发投资集团  (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)                                                                                                                                                  
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雅安市国有        8         7        7.39%          AA-     7/4-7/10     中航证券
资产经营公司  (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)                                                                                                                                                  
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 刘昕; 审校 张喜良

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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