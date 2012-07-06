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债券 | 2012年 7月 6日 星期五 19:10 BJT

〔伦敦美债〕公债收益率在清淡交投中下滑,市场关注美国非农就业数据

路透伦敦7月6日电---美国公债收益率(殖利率)周五在清淡交投中下滑,但日内呈区间震荡走势,因投资者等待稍后的美国非农就业数据,以判断美国经济的状况.

指标10年期公债收益率US10YT=RR下跌2.4个基点,报1.57%.美国股指期货显示华尔街股市今日将稍稍低开.上个月该收益率触及纪录低点1.44%.

目前市场预计美国6月非农就业岗位增幅为9万个.

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