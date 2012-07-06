〔伦敦美债〕公债收益率在清淡交投中下滑,市场关注美国非农就业数据

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦7月6日电---美国公债收益率(殖利率)周五在清淡交投中下滑,但日内呈区间震荡走势,因投资者等待稍后的美国非农就业数据,以判断美国经济的状况.
指标10年期公债收益率US10YT=RR下跌2.4个基点,报1.57%.美国股指期货显示华尔街股市今日将稍稍低开.上个月该收益率触及纪录低点1.44%.
目前市场预计美国6月非农就业岗位增幅为9万个.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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