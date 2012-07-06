乌克兰将对华供应玉米还贷款

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅7月6日电---乌克兰农业部长普利西亚兹纽克（Mykola Prysyazhnyuk）周五称，乌克兰每年将对华供应200万至250万吨玉米，用于偿还30亿美元贷款。
乌克兰农业部日前称，中国进出口银行计划向乌克兰农业项目提供最多30亿美元的贷款，双方于6月28日签署了合作谅解备忘录，目前正在敲定最终合同。该部并未提供贷款细节。
《Den》日报援引普利西亚兹纽克的说法称：“根据合作谅解备忘录……乌克兰每年将对华供应200万至250万吨玉米。”
今年早些时候，乌克兰农业部称，正与中方讨论具有里程碑意义的检验检疫协议，以获准进入中国巨大的市场。
过去十年，乌克兰一直未获准进入中国市场。该国希望今年对华销售300万吨玉米。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。