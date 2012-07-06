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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 19:19 BJT

乌克兰将对华供应玉米还贷款

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅7月6日电---乌克兰农业部长普利西亚兹纽克（Mykola Prysyazhnyuk）周五称，乌克兰每年将对华供应200万至250万吨玉米，用于偿还30亿美元贷款。

乌克兰农业部日前称，中国进出口银行计划向乌克兰农业项目提供最多30亿美元的贷款，双方于6月28日签署了合作谅解备忘录，目前正在敲定最终合同。该部并未提供贷款细节。

《Den》日报援引普利西亚兹纽克的说法称：“根据合作谅解备忘录……乌克兰每年将对华供应200万至250万吨玉米。”

今年早些时候，乌克兰农业部称，正与中方讨论具有里程碑意义的检验检疫协议，以获准进入中国巨大的市场。

过去十年，乌克兰一直未获准进入中国市场。该国希望今年对华销售300万吨玉米。（完）

--编译：黎黎 发稿：张家伟

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