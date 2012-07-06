〔国际油市〕亚洲柴油价格继续攀升,因需求浮现

路透新加坡7月6日电---亚洲柴油价格周五继续攀升,需求开始浮现,而供给依旧紧张,部分原因是亚洲炼厂进行维护.

路透数据显示,7月/8月柴油价差上升0.17美元至一个月高位每桶0.31美元.

泰国Bangchak Petroleum正在求购2万吨7月船期的柴油.之前其一座炼厂因火灾关闭.

该公司通常少量出口柴油至柬埔寨、菲律宾等国,很少进口,因泰国是柴油净出口国.

在韩国,定船活动显示"Pacific Oasis"号以被租定以装载至少3万吨含硫为10ppm的柴油,于7月中旬从日本装载,前往韩国.交易员称这笔套利交易很少见.

日本和韩国均是柴油净出口国,通常只会在国内需求大增或炼厂维护时进口.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 115.51 0.22 0.19 115.29

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 114.91 0.43 0.38 114.48

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.42 0.44 0.38 115.98

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.31 0.38 0.32 116.93

7月柴油互换 GOSGSWMc1 114.82 0.39 0.34 114.43

8月柴油互换 GOSGSWMc2 114.51 0.22 0.19 114.29 (完)