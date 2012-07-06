〔国际油市〕亚洲柴油价格继续攀升,因需求浮现

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月6日电---亚洲柴油价格周五继续攀升,需求开始浮现,而供给依旧紧张,部分原因是亚洲炼厂进行维护.
路透数据显示,7月/8月柴油价差上升0.17美元至一个月高位每桶0.31美元.
泰国Bangchak Petroleum正在求购2万吨7月船期的柴油.之前其一座炼厂因火灾关闭.
该公司通常少量出口柴油至柬埔寨、菲律宾等国,很少进口,因泰国是柴油净出口国.
在韩国,定船活动显示"Pacific Oasis"号以被租定以装载至少3万吨含硫为10ppm的柴油,于7月中旬从日本装载,前往韩国.交易员称这笔套利交易很少见.
日本和韩国均是柴油净出口国,通常只会在国内需求大增或炼厂维护时进口.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 115.51 0.22 0.19 115.29
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 114.91 0.43 0.38 114.48
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.42 0.44 0.38 115.98
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.31 0.38 0.32 116.93
7月柴油互换 GOSGSWMc1 114.82 0.39 0.34 114.43
8月柴油互换 GOSGSWMc2 114.51 0.22 0.19 114.29 (完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。