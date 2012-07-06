美国各类经济指标总览--2012/7/6

美国劳工部公布,6月失业率为8.2%(预估为8.2%),非农就业岗位增加8.0万个(预估为增加9.0万个),平均时薪较前月增长0.3%(预估为增长0.2%),民间部门岗位增加8.4万个(预估为增加10.2万个),每周平均工时为34.5小时(预估为34.4小时),政府部门岗位减少0.4万个,制造业岗位增加1.1万个(预估为增加0.5万个).[ID:nEAPA60DS3]

当前值 前次值

失业率(%) 8.2(6月) 8.2(5月修正值)

非农业就业岗位(万) 增加8.0(6月) 增加7.7(5月修正值)

平均时薪(%) +0.3(6月) +0.2(5月)

消费者物价指数(CPI)(%) -0.3(5月) 持平(4月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(5月) +0.2(4月)

实质所得(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) -1.0(5月) -0.2(4月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.2(5月) +0.2(4月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.9(第一季终值) +3.0(2011年第四季)

GDP平减指数(%) +2.0(第一季终值) +1.1(2011年第四季)

零售销售(%) -0.2(5月) -0.2(4月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差500.6(4月) 逆差526.2(3月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)

工业生产(%) -0.1(5月) +1.0(4月修正值)

产能利用率(%) 79.0(5月) 79.2(4月修正值)

初请失业金人数(万人) 37.4(6月30日当周) 38.8(6月23日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字1,246(5月) 盈余591.2(4月)

领先指标(%) +0.3(5月) -0.1(4月修正值)

个人所得(%) +0.2(5月) +0.2(4月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2(5月) 持平(4月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加65(4月) 增加124(3月修正值)

企业库存(%) +0.4(4月) +0.3(3月修正值)

建筑支出(%) +0.9(5月) +0.6(4月修正值)

消费者信心 62.0(6月) 64.4(5月修正值)

房屋开工(万户) 70.8(5月) 74.4(4月修正值)

建筑许可(万户) 78.4(5月修正值) 72.3(4月修正值)

成屋销售(万户) 455(5月) 462(4月修正值)

新屋销售(万户) 36.9(5月) 34.3(4月修正值)

工厂订单(%) +0.7(5月) -0.7(4月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +1.3(5月修正值) -0.3(4月修正值)

供应管理协会非制造业指数 52.1(6月) 53.7(5月)

供应管理协会制造业指数 49.7(6月) 53.5(5月)

趸售(批发)库存(%) +0.6(4月) +0.3(3月)

进口物价(%) -1.0(5月) 持平(4月修正值)

出口物价(%) -0.4(5月) +0.4(4月修正值)

单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)

非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187

(第一季初值) (第四季修正值)(完)