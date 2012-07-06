〔国际油市〕亚洲燃料油市场进一步下跌,因需求低迷

路透新加坡7月6日电---亚洲燃料油市场周五进一步下跌,需求不振施压于180-cst和380-cst燃料油现货价差.

380-cst燃料油现货价差再下跌0.30美元至三周半低位,每吨较新加坡现货报价升水2.70美元.根据路透数据,这是380-cst燃料油现货价差去年6月12日来首次跌破3.00美元关口.

180-cst燃料油现货价差下降0.15美元至三日低点,每吨较新加坡现货报价升水3.45美元.

实货交易窗口未有交易达成.180-cst燃料油没有出现买盘,380-cst燃料油买卖价差约为1.00美元,反映出目前买兴疲弱.

"情况通常如此...当原油价格过去几天走高之时,买家出手购入,担心价格将进一步走高.既然现在油价看起来开始下行,他们则离场观望以待价格进一步下跌,"一位交易商说.

尽管7月西方套利船货料从上月的390万桶大幅降至约280-290万桶,但其影响被亚洲低迷的需求和较高的库存所抵消.

在中东,艾克森美孚购买了9万吨650-cst燃料油,每吨较新加坡现货报价贴水20.00-21.00美元,较前次标购收窄.

巴基斯坦亦浮现需求,Pakistan State Oil(PSO.KA)求购200万吨高硫燃料油,期限为一年.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 614.15 -5.50 -0.89 619.65

现货380CST燃料油 FO380-SIN 603.20 -5.20 -0.85 608.40

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 609.00 -7.00 -1.14 616.00

380CST船用燃料油升水 5.80 -1.80 -23.68 7.60

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.45 -0.15 -4.17 3.60

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.70 -0.30 -10.00 3.00 (完)