〔国际油市〕亚洲燃料油市场进一步下跌,因需求低迷

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月6日电---亚洲燃料油市场周五进一步下跌,需求不振施压于180-cst和380-cst燃料油现货价差.
380-cst燃料油现货价差再下跌0.30美元至三周半低位,每吨较新加坡现货报价升水2.70美元.根据路透数据,这是380-cst燃料油现货价差去年6月12日来首次跌破3.00美元关口.
180-cst燃料油现货价差下降0.15美元至三日低点,每吨较新加坡现货报价升水3.45美元.
实货交易窗口未有交易达成.180-cst燃料油没有出现买盘,380-cst燃料油买卖价差约为1.00美元,反映出目前买兴疲弱.
"情况通常如此...当原油价格过去几天走高之时,买家出手购入,担心价格将进一步走高.既然现在油价看起来开始下行,他们则离场观望以待价格进一步下跌,"一位交易商说.
尽管7月西方套利船货料从上月的390万桶大幅降至约280-290万桶,但其影响被亚洲低迷的需求和较高的库存所抵消.
在中东,艾克森美孚购买了9万吨650-cst燃料油,每吨较新加坡现货报价贴水20.00-21.00美元,较前次标购收窄.
巴基斯坦亦浮现需求,Pakistan State Oil(PSO.KA)求购200万吨高硫燃料油,期限为一年.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 614.15 -5.50 -0.89 619.65
现货380CST燃料油 FO380-SIN 603.20 -5.20 -0.85 608.40
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 609.00 -7.00 -1.14 616.00
380CST船用燃料油升水 5.80 -1.80 -23.68 7.60
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.45 -0.15 -4.17 3.60
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.70 -0.30 -10.00 3.00 (完)
--编译 王兴亚; 审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。