〔表格〕美国6月28日止当周农作物出口销售报告--USDA

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透华盛顿7月6日电---美国农业部(USDA)公布6月28日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 418.9 0.0 433.9 0.0 7,133.8 8,724.4
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 85.1 1.9
玉米 19.2 134.2 196.0 134.2 38,939.0 45,822.5
高粱 24.5 5.6 24.5 5.6 965.4 3,341.2
大豆 298.7 1,464.7 380.7 1,473.7 37,629.2 41,794.8
豆粕 156.7 21.1 165.2 23.8 7,613.8 7,238.2
豆油 6.8 0.0 7.9 0.0 488.5 1,245.9
皮马棉 6.9 1.1 7.2 1.1 632.5 522.3
陆地棉 83.8 -1.9 134.0 62.4 11,944.2 14,259.3
稻米 78.3 0.8 78.6 0.8 3,240.1 3,911.3 (完)
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--编译 王洋;审校 王兴亚
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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