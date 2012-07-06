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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 21:51 BJT

〔表格〕美国6月28日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿7月6日电---美国农业部(USDA)公布6月28日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 418.9 0.0 433.9 0.0 7,133.8 8,724.4

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 85.1 1.9

玉米 19.2 134.2 196.0 134.2 38,939.0 45,822.5

高粱 24.5 5.6 24.5 5.6 965.4 3,341.2

大豆 298.7 1,464.7 380.7 1,473.7 37,629.2 41,794.8

豆粕 156.7 21.1 165.2 23.8 7,613.8 7,238.2

豆油 6.8 0.0 7.9 0.0 488.5 1,245.9

皮马棉 6.9 1.1 7.2 1.1 632.5 522.3

陆地棉 83.8 -1.9 134.0 62.4 11,944.2 14,259.3

稻米 78.3 0.8 78.6 0.8 3,240.1 3,911.3 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王洋;审校 王兴亚

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