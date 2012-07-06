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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 22:05 BJT

〔美国热股〕希捷盘初挫跌逾3%,之前称第四季营收料不及公司原先预估

路透7月6日电---电子存储设备制造商希捷(STX.O)称第四季营收预计将不及公司预期,因一供应商处发生质量问题,影响企业硬盘部门的生产.

希捷周五盘初下挫3.35%,报24.24美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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