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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 21:47 BJT

〔亚洲橡胶〕7月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月6日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 249.0 17 249.0 1

* 8月 247.2 28 247.6 37

* 9月 251.0 100 249.0 19

*10月 252.7 146 249.8 23

*11月 254.3 816 251.0 545

*12月 255.2 4799 251.9 1275

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋; 审校 王兴亚

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