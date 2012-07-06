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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 21:47 BJT

〔美国股市〕低开,美国非农就业报告逊于预期

路透纽约7月6日电---美国股市周五开盘下跌,稍早出炉的数据显示,美国6月非农就业岗位增幅不及预期.

道琼工业指数.DJI开盘跌106.11点或0.82%,报12,790.56点;标准普尔500指数.SPX跌10.69点或0.78%,至1,356.89点;Nasdaq指数.IXIC降19.23点或0.65%,报2,956.89点.(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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