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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 22:13 BJT

〔美国热股〕联合技术将获欧盟批准收购Goodrich,两家股价盘初涨跌互现

路透7月6日电---两名熟悉情况的消息人士周五表示,联合技术(United Technologies)(UTX.N)预计将获得欧盟批准,将以165亿美元收购美国飞机部件制造商GoodrichGR.N.此前联合技术同意出售在美国和英国的资产.

联合技术周五盘初下跌1.43%,报74.31美元.Goodrich微涨0.03%,报127.15美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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