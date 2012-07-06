〔国际油市〕亚洲石脑油价格连续第七日上涨

路透新加坡7月6日电---亚洲石脑油价格周五连续第七个交易日上涨,徘徊在五周高位附近,同时裂解价差飙升约17%,来到七周高位,因供给趋紧.

8月上半月公开规格石脑油价格报每吨826.50美元,裂解价差报每吨76.95美元.

仍不见欧洲对亚洲的出口,因西方价格坚挺令至亚洲的套利活动无利可图.

流出印度的船货少之又少,因汽油需求稳健且炼厂维护加重了对供给的担忧.石脑油可通过重整来生产汽油.

截至周五,印度7月至8月初的船货出口约在 580,000-590,000吨之间,较6月出口量下降约28-30%.

汽油裂解价差跳涨近40%至近四周高位,报每桶6.46美元,之前连续六日徘徊在5美元下方.

罕见的泰国需求是推动裂解价差上涨的主因.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 826.50 7.50 0.92 819.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 89.60 0.83 0.94 88.77

97号现货汽油GL97-SIN 113.19 2.19 1.97 111.00

95号现货汽油GL95-SIN 109.88 1.23 1.13 108.65

92号现货汽油GL92-SIN 106.40 1.30 1.24 105.10

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 6.46 1.82 39.22 4.64 (完)