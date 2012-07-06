〔国际油市〕亚洲石脑油价格连续第七日上涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月6日电---亚洲石脑油价格周五连续第七个交易日上涨,徘徊在五周高位附近,同时裂解价差飙升约17%,来到七周高位,因供给趋紧.
8月上半月公开规格石脑油价格报每吨826.50美元,裂解价差报每吨76.95美元.
仍不见欧洲对亚洲的出口,因西方价格坚挺令至亚洲的套利活动无利可图.
流出印度的船货少之又少,因汽油需求稳健且炼厂维护加重了对供给的担忧.石脑油可通过重整来生产汽油.
截至周五,印度7月至8月初的船货出口约在 580,000-590,000吨之间,较6月出口量下降约28-30%.
汽油裂解价差跳涨近40%至近四周高位,报每桶6.46美元,之前连续六日徘徊在5美元下方.
罕见的泰国需求是推动裂解价差上涨的主因.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 826.50 7.50 0.92 819.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 89.60 0.83 0.94 88.77
97号现货汽油GL97-SIN 113.19 2.19 1.97 111.00
95号现货汽油GL95-SIN 109.88 1.23 1.13 108.65
92号现货汽油GL92-SIN 106.40 1.30 1.24 105.10
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 6.46 1.82 39.22 4.64 (完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。