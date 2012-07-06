〔英国债市〕英债触及五周高位,因美国数据令人失望

路透伦敦7月6日电---英债期货周五逆转稍早跌势收在五周高位,因对美国经济的担忧加剧,且对欧元区二线国家债务问题的忧虑重燃.

但英债表现不及可比德债,因英国央行最新增加的500亿英镑购债规模将分散到四个月内实施,由此引发的失望情绪仍然打压市场.

美国公布的数据显示,6月就业岗位增加8万个,较预期少1万个,引发对美国经济前景的担忧.

分析师表示,对西班牙和希腊的忧虑重现也促使投资者买入相对安全的英债和德债,但英债涨幅不及德债.

9月英债期货FLGU2收高53个跳动点报120.45,为6月初以来最高,但表现逊于可比德债期货约30个跳动点.

投资者今日仍在抛售风险较高资产,尽管欧洲央行周四宣布降息25个基点,因央行并未暗示将采取进一步举措缓解债市的紧张状况.

现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR下跌6个基点,报1.60%与德国公债收益率差基本持稳在27个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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